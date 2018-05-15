Bahçeli: İsrail kadar ABD'de suçludur

15 Mayıs 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Filistinde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin büyükelçiliğini Tel-Aviv'den Kudüs'e taşımasına tepki gösteren MHP Lideri, "İsrail katil, haydut ve terörist olduğunu ispatladı" diye konuştu.

Bahçeli, ramazan ayı öncesinde yaşanan bu olayların insanlık ve inanç dramı tahammül sınırlarını aştığını, sabır taşını çatlattığını dile getirerek, "İsrail dinler arası husumet ve cepheleşmeye açıkça hizmet etmiştir. Siyonist emeller, hepimizin yüreğini kavuran cinayetlerin bedelini elbette acı ve ağır biçimde ödemelidir. Trump, izah ve bahanesi olamayacak bir yanlış kararın fail ve figüranı olarak mazlumların ölümünde pay sahibi olmuş, alnına ömrü boyunca çıkmayacak kara bir leke sürmüştür. Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır. İsrail caniliğini şiddetle kınıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

İsrail, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması kararı sonrası Filistinlilerin gerçekleştirdiği protestolarda gerçek mermilerle 60 kişiyi öldürmüş, 3 bine yakın Filistinlinin de yaralanmasına neden olmuştu.