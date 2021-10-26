Bahçeli: Kavala vatandaşlıktan çıkarılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli konuşmasında, 10 büyükelçinin Kavala çağrısına tepki göstererek, "Görevlerini aşmışlardır. Aynı şeyi Kılıçdaroğlu da istemiştir. Karşımızda senaristi perde gerisinde, figüranları bedeli karşılığında sahneye itilen tehlikeli bir rol söz konusudur. İç ve dış işgal cephesinin emelleri ortaya çıkmıştır. Kavala Soros'un kuryesidir. Gezi Parkı olaylarına bir park ötesinde anlam ve misyon yüklenmesinde pozisyon üstlenen ve bu amaçla sivil toplum kuruluşlarına insan ve para sağlayanların uşağıdır. Kavala şaibeli bir kişidir, teröre çanak tutmuştur. Kendisiyle yapılan bir röportajda teröre çanak tutmuştur." ifadelerini kullandı.

Kavala'nın 2017'de Anayasa Mahkemesine 2018'de de AİHM'e başvuru yaptığını söyleyen Bahçeli, "AYM 22 Mayıs 2019 tarihinde hukuka aykırı demiştir. AYM öyle bir hale gelmiştir ki, Türkiye'nin ne kadar kuyusunu kazan çapulcu varsa yanındadır. Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı veren, 30 bin TL tazminat ödenmesi kararını da AYM vermiştir. Şu adaletsizliğe bakın ki hem canımızı alıyorlar hem paramızı alıyorlar. Çünkü failin, katilin, teröristin hak ihlaline kaldığını iddia eden bir mahkemenin şehitlerimize, gazilerimize, yetimlerimize söyleyecek tek bir sözü olamaz. Sorarım sizlere AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. Demirtaş ve Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsınlar. Haydi buyursunlar, FETÖ'cüler ile bölücüler ile ilgili süren mahkemeler kısa süre içinde sonuçlandırılmalıdır. Teröre yardım ve yataklık yapan vekillerin dokunulmazlıklarının süratle görüşülmesi gerekmektedir. Kavala'nın avukatı aracılığıyla AİHM'e yaptığı başvuru beklendiği gibi Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır. Bir suç işlendiğine dair makul şüphe yokluğu ileri sürülmüştür. Farklı bir karar çıksa şaşardık. İşte bu mahkeme kararı Batı'nın elinde koza dönüşmüştür. Büyükelçiler Türkiye'ye bir nevi muhtıra vermiştir. Ahlaksızlıktır, bağımsızlığımıza kumpastır, gayri kanunidir. Kimse hakimlere emir ve talimat veremez. Yargı bağımsızlığı lekesiz ve gölgesizdir. Büyükelçiler yargı bağımsızlığına sabotaj yapmıştır. Dün ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Viyana sözleşmesinin 41.maddesine teyit ettiklerine yer verilmiştir. Diğer büyükelçiler de aynı açıklamayı yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı duruşu tarihi bir yanlışın düzeltilmesinde önemlidir. Türkiye kum torbası değildir. Herkes haddini bilsin, saygısızlığa tahammülümüz yok. ABD'nin 18 Ekim bildirisinden geri adım atması önemlidir. Kavala ile ilgili hüküm verilirse cezasını burada çekmesi, daha sonra da serbest kalsın diyen 10 büyükelçiden birinin ülkesine vatandaşlıktan çıkarılarak gönderilmesi artık zarurettir." dedi.

Bahçeli, Irak ve Suriye tezkereleriyle ilgili ise, "Ön şartsız evet diyeceğiz." diye konuştu.

Büyükelçilerin çağrısı

10 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.”

Açıklamanın ardından 10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

10 ülkenin diplomatik misyon şefiyle görüşmenin ardından bakanlık, "Bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir." açıklaması yapmış sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Eskişehir'deki konuşmasında Kavala çağrısı ile ilgili, "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Dünkü kabine toplantısı öncesinde ABD Büyükelçiliğinden, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz." açıklaması geldi. Açıklamada, "ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin ardından, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve Kanada 'Viyana Sözleşmesi' açıklamasını paylaştı.

Kabine toplantısının ardından konuşma yapan Erdoğan, büyükelçilerin açıklamaları konusunda, "Ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır bu sorumlu duruşun tezahürüdür. Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Yapılan yeni bir açıklamayla ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür." ifadelerini kullandı.