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Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir. Saldırı bütün yönleriyle incelenmeli, gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır." dedi.

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir. Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi gösteremez. Saldırı bütün yönleriyle incelenmeli, gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır." açıklamasında bulundu.

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