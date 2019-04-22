Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir. Saldırı bütün yönleriyle incelenmeli, gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir. Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi gösteremez. Saldırı bütün yönleriyle incelenmeli, gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır." açıklamasında bulundu.