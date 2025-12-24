Bahçeli: Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi hem düşündürücü hem üzücü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya heyetini taşıyan uçağın Ankara’da düşmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen ve aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de bulunduğu beş kişilik Libya heyetinin dönüş yolculuğunun faciayla sonuçlandığını ifade etti.

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jetin Haymana civarında düştüğünü belirten Bahçeli, kazada Libya heyetiyle birlikte üç kişiden oluşan mürettebatın da hayatını kaybettiğini kaydetti.

Türkiye ile Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm içinde savunulduğu bir dönemde meydana gelen uçak kazasının hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Tarihi, siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan dost ve kardeş ülke Libya’nın acısı, Türkiye’nin de acısıdır” ifadelerini kullandı.