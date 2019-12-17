Bahçeli: Libya’ya asker göndermek beka meselesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurulan yeni partilerle ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir." ifadelerini kullandı.
Libya'ya asker gönderme konusuna da değinen Bahçeli, "İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır." dedi.
Kaynak: AA