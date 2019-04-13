Bahçeli: MHP'nin oy oranı yüzde 18,81'dir

13 Nisan 2019

Kızılcahamam kampında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart Seçimleri’nin kazananı açık ara Cumhur İttifakı’dır. Oylarını en çok artıran parti MHP olmuştur. 3 bin 658 belediye meclis üyesi partimizden seçildi. MHP'nin aldığı oy oranı yüzde 18.81'dir. Oy oranımızı yüzde 7,4 olarak göstermek haksızlıktır" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir.

Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez.

31 Mart seçimlerinin kazananı, açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. MHP safraları attı, kamburlardan kurtuldu. Çok şükür istikrarlı, irfanlı, iddialı ve inançlı yükselişine devam etti.

Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarıyla oyalanmaya, onların seviyelerine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.

Oylarını en çok artıran parti MHP olmuştur. 3 bin 658 belediye meclis üyesi partimizden seçildi. MHP'nin aldığı oy oranı yüzde 18.81'dir. Oy oranımızı yüzde 7,4 olarak göstermek haksızlıktır."