Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur." dedi.
Bahçeli, açıklamasında, "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur. Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır." ifadelerini kullandı.