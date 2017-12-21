Bahçeli: Oyunu fiilen bozmuştur

21 Aralık 2017

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 128 ülkenin bayraklaşan iradesinin Kudüs'ün tarihi statüsünü, manevi haklarını teyit ve tescil ettiğini belirterek, "Bu, çok önemli bir kazanım, takdir, tebrik ve alkışa layık bir gelişmedir. ABD-İsrail ortaklığının hukuk tanımaz ilkel yüzü, insan ve inanç haklarına kasteden zalim yönü güçlü bir çoğunlukla, kararlı bir duruş ve duyuşla uluslararası toplum nezdinde deşifre edilmiştir. Bundan son derece memnun ve mesut olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Kudüs'ü "başkent" olarak tanımlayan ve tanıyan ABD dayatmasının reddedildiğini vurgulayan Bahçeli, paylaşımında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kudüs’ü muhasara altına alan müessir hukuksuzluğu, melanet şuursuzluğu, muhataplarına aynen iade etmiştir. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi’nin üye ülke diplomatlarına gönderdiği e-posta tehditleri, Trump'ın tasarıdan yana oy kullanan ülkelere mali yardımların kesilmesiyle ilgili şantajları dikiş tutmamış, karşılık bulmamıştır. Tehditler ters tepmiş, ABD'nin kucağında patlamıştır.

Antidemokratik tüm mekanizmaların işletilmesine, baskı ve gözdağılarının birer birer muhatap ülkelere iletilmesine rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, zulmün oyuncağı olmamış, zalimlere boyun eğmemiştir. İnsanlık vicdanı ve küresel adalet tavrını da tarafını da göstermiştir.

Bu vesileyle huzura, barışa ve istikrara hizmet eden 128 haysiyetli ülkeyi kutluyorum. Elbette Türkiye’nin tavizsiz iradesini göstererek Kudüs davasının dünya gündemine gelmesini ve geniş bir destek bulmasını sağlayan siyasetçilerimizi, diplomatlarımızı tebrik ediyorum.

Unutulmasın ki Kudüs düne göre bugün daha güçlü, daha emin, daha güvenlidir. Kudüs, Miraç'ın mucizevi mekanı, manevi hayatımızın mihver ve mihrakı olarak ebediyen var olacaktır. Buna hiçbir tehdit dili, hiçbir karanlık ve kirli emel engel olamayacaktır."

Kaynak: AA