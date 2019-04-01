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Bahçeli: Seçim gündemden kalktı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. Eminim her parti lazım gelen dersi alacaktır" dedi.

Bahçeli: Seçim gündemden kalktı
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MHP Lideri Devlet Bahçeli seçim sonrası ilk değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli şöyle konuştu:

"Milli irade tecelli etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar alınmıştır. Sonuçlara saygılıyız, milletimizin tercihine açığız. Seçimler genel olarak sakin ve huzurlu geçmiştir. Malatya'daki olaydan derin üzüntü duyuyoruz.

Cumhur İttifakı hedefine ulaşmıştır. Kazanan tüm Türkiye'dir. Ekonomik çeteler hak ettikleri cevabı almışlardır. Kazanan MHP'li belediye başkanlarının Cumhur İttifakı'nun ruhuna uygun hareket etmesi başlıca temennidir.

Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. Eminim her parti lazım gelen dersi alacaktır. Herkes kazandığını söylemekte. Herkesin kazandığını söylemesi Türkiye için bir kazançtır. Demek siyasi olarak kaybeden yok bu ülkede."

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