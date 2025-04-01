Bahçeli: Şiddeti, kaosu teşvik etmek özgürlük alanı olamaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkgün'e konuşan Bahçeli, Türkiye’nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığını belirterek, "Muhalefetin bilimsellikten ve gerçeklikten uzak, yalnızca popülist söylemlere dayanan politik yaklaşımları, siyaset kurumunun güvenilirliğini sorgulanır hale getirmektedir. Nitekim bugünkü CHP siyaseti ahlaki ilkelerden ve samimiyetten uzak, yalan ve iftiraya dayalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarının toplumsal gerilimi ve kutuplaşmayı tırmandırdığını öne süren Bahçeli, "Kin ve nefret dilinin yaygınlaşmasına yol açmakta, ülkemizin birliğine kast etmektedir. Daha da üzücü hatta utanç verici olan ise, bazı medya yorumcularının bu sorumsuz söylemleri desteklemesi ve körüklemesidir." dedi.

'Yıkıcı yayınların önüne geçilmesi şarttır'

Medya kuruluşlarının kamuoyunu yanlış yönlendirecek şekilde kullanmalarının önlenmesi gerektiğini savunan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Peşinen söylemek gerekir ki, toplumu yönlendirme gücü olan medyanın sadece basın özgürlüğüyle izah edilemeyecek yıkıcı yayınlar yapmasının önüne geçilmesi şarttır. Şiddeti, kaosu ya da demokrasinin dışına çıkmayı teşvik etmek bir özgürlük alanı olamaz.

Çeşitli dinamiklerin devreye sokulmasıyla ülkemizde oluşabilecek gerilim, kutuplaşma ve hatta çatışma iklimi, telafisi imkansız olayların meydana gelmesine sebep olabilecektir. Şiddet ve çatışma kuşkusuz kalıcı çözümler üretmekten uzaktır. Siyasetin sağlıklı çözümler üretme fonksiyonundan uzaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi, belli ki iktidarı, tarihin çöplüğündeki kirli sayfaları yeniden açarak elde etmeye yönelmiştir."