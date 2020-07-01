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Bahçeli: Sosyal medya hesaplarımı askıya alıyorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum" açıklamasını yaptı.

Bahçeli: Sosyal medya hesaplarımı askıya alıyorum
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kastetmektedir.

(Sosyal medya) Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.

Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum.

Kaynak: AA

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