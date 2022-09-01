Bahçeli: Sosyal medyanın denetim altına alınması hayat memat konusudur
MHP lideri Bahçeli, "Partimiz 2023'e kilitlenmiştir. Algı operasyonları, linç kampanyaları, 2023 yılının ümitlerini asla kıramayacaktır." dedi. Bahçeli, "Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
- Partimiz 2023'e kilitlenmiştir. Algı operasyonları, linç kampanyaları, 2023 yılının ümitlerini asla kıramayacaktır.
- Kılıçdaroğlu için 2023, bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Artık saklanacak ve kaçacak durumu kalmamıştır.
- Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur.
- Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'ın seçilmesi için olağanüstü çaba sarf edilecektir.
- Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır.