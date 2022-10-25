Bahçeli: TTB'nin kapısına kilit vurulmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Cumhur İttifakı'nın adayı belli kararı nettir. Bir kafa karışıklığı yaşamamız söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübesiyle, birikimiyle ve devlet adamlığı vasfıyla gündeme taşınan isimlerle mukayesesi her şeyden önce izanın ve insafın ayaklar altına alınmasıdır.

- Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor veya adaylığını ilan edemiyor. Zillet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini ısrarla koruyor. Kılıçdaroğlu, meydan okuyacağına cesaretin varsa milletin huzuruna çık da adaylığını ilan et. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın. Bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş.

- TSK’nın kimyasal silah kullandığını şerefsizce dillendirenlere aldanacak ve kanacak hiç kimse yoktur.

- Türk Tabibleri Birliği’nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemeleri tatbik ve temin edilerek bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürleşmelerini tarihi önemde addediyorum.

- Türk Tabibleri Birliği’nin başkanı ile diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkartılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir.