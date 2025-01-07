Bahçeli: Türk milleti rahat bir nefes alacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli, yeni yüzyılın terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişi ile perçinleneceğini belirterek, "Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut hale gelecektir" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

*Yeni yüzyılda ayrışmanın, dağılmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Köprülerin altından çok sular akmıştır, devir değişmiş kilitler açılmış, zincirler kırılmış, Türk milletinin barış ve huzur döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır.

*Yıkmak kolay, yapmak zordur. Bizim yıkım heveslilerine karnımız toktur. Muhalefeti ülkesine ve milli ülkülere karşı icra edenlerin suyu ısınmıştır. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi dolmuştur. Bizim boşa geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır.

*Yeni yüzyıl terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişi ile perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut hale gelecektir. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi dolmuştur.

*Birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yok. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak.

*Eller birleşecek kem gözler def edilecek. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Kavgayla gideceğimiz bir yer yoktur.

“Bu vatan hepimizin”

*El ele tutuşup zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak görüş açımız genişler. Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin inşa ve ayağa kalkma vaktidir. Yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek verilmelidir. Yeni yüzyılda milli kenetlenme ile dış baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir.