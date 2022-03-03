Bahçeli: Ukrayna'yı işgal eden Putin haksızdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi de değerlendiren Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştir.

- Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir.

- Donbas'ı Ukrayna'dan koparma hamlesi bölücülüktür. Bu bölgenin sözde bağımsızlığının ve egemenliğinin Rusya Parlamentosu tarafından tasdiki evrensel hukuk kurallarını infaz etmektir.

- Söz konusu askeri işgalin iki amacı olduğu anlaşılmaktadır. İlki NATO desteği olan Ukrayna'nın Rusya'yı tehdit eder halden çıkartılması, ikincisi de Ukrayna'nın Rus nüfusunun güvenliğinin sağlanmasıdır.

"Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez"

- Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve Batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı açıkça meydandadır.

- ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken arka tarafından Rusya ile müzakere ve mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır.

- Batı sürekli top çevirmiş, yavan açıklamalarla zamana oynamış, otomatik pilota bağlanmış kınama mesajlarıyla durumu kurtardığını zannetmiş, Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına ve kursağına teslim etmiştir.

- Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır.

- NATO'nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesi, korkunç senaryoların tedavüle girmesini hızlandırmıştır.

- Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez.

"Acil ateşkes rejimi tesis edilmeli"

- Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğü ile egemenlik haklarına saygı duyulmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çok acil ateşkes rejimi tesis edilmelidir. Rusya işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçmeli, askeri unsurlarını geri çekmelidir.

- Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında mutabakat arayışları memnuniyet vericidir.

- Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir.

- Ukrayna'yı işgal eden Putin haksızdır, bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir.

- Türkiye, Ukrayna krizinde milli bir duruş sergilemiş, gelişmeleri isabetle okumuş, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli uyarılarını çekinmeden yapmıştır. Ne var ki Zillet İttifakı bundan bile rahatsız olmuştur.

- Ukrayna'da mukim vatandaşlarımızı Türkiye'ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul'a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır.

- Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir.

"Montrö hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam"

- Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400'ün hedefi orasıdır.

- Zillet İttifakı'nın ana ortakları Ukrayna krizi esnasında majestelerine muhalefeti olarak sivrilmiş, Biden'in muhbiri olarak serpilmiş, fener ışığı gibi emperyalist ülkeleri selamlamışlardır.

- Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet İttifakı'nın Montrö hatırlatması siyasi tuzak, sözleşmenin gerçek boyutuyla terstir.

- Ukrayna'da mevcut Cumhurbaşkanı ile son seçimdeki siyasi rakibi aynı anda çelik yelek giyip ülkelerini savunurken Zillet İttifakı Allah muhafaza sırtımıza hançer vurmanın hazırlığı içerisindedir.

- Ukrayna'da mevcut Cumhurbaşkanı ile son seçimdeki siyasi rakibi aynı anda çelik yelek giyip ülkelerini savunurken Zillet İttifakı Allah muhafaza sırtımıza hançer vurmanın hazırlığı içerisindedir.

Muhalefete 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' tepkisi

- 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde Ankara Bilkent Otel'de uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü 6 parti, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır.

- Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir.

- Bu metni (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni) tarihi yapan tek şey 28 Şubat zihniyetine uygun olarak güçlendirilmiş istikrarsızlık bildirisi olmasıdır.

- Açıklanan metin nitelik olarak bir anayasa önerisi değil, yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir.