Bahçeli: Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir

16 Haziran 2019

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hemşehri Dernekleri Kahvaltı toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, şöyle konuştu:

"NATO şemsiyesi altında ittifak hukukumuzun bulunduğu ABD, ülkemizin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasına neden karşıdır? Türkiye'nin savunmasız kalması ABD'nin işine nerede ve nasıl yarayacaktır? ABD'nin ülkemize yönelik savurduğu tehditler hepinizin malumudur. Ülkemizin temmuz ayı sonuna kadar S-400 anlaşmasından çekilmesini istemekte ve aksi halde siyasi ve ekonomik yaptırımlarla tehdit etmektedir. Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekeceğini ifade ettiği halde bunu yapmayan, sınırımızın yanı başında teröristleri silahlandıran ABD nereye varmayı istemektedir?

"Ülkemiz bölgesinde güçlü ve bağımsız karar alabilen, bu kararları tavizsiz bir şekilde uygulayabilen dirayete sahiptir. Bizim vatanımıza, bekamıza, geleceğimize göz diken hiçbir güce ne eğecek başımız ne de eyvallah edecek sözümüz vardır. Türkiye kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Buna karar verecek tek merci yine Türkiye'nin kendisidir. Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir."

"CHP'nin adayı başka yerlerin kontrol ve güdümüne girdi"

Bahçeli, İstanbul seçimi ile ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız. Teşkilatımızın her kademesi fedakarca çalışma halindedir.

Cumhur İttifakına yönelik gölge düşürme çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı etle tırnak oldu. Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır.

İstanbul'da seçimlere gölge düşmüştür. CHP'nin adayı başka yerlerin kontrol ve güdümüne girdi. İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir.