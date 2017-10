Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıralım

17 Ekim 2017

Partisinin grup toplantısında hükümetin sınav sistemine eleştiride bulunan Devlet Bahçeli “ Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:



Milli Eğitim istikbal demektir, istikbalin güvencesidir. Milli Eğitim sistemindeki karmaşa acilen çözülmelidir.



Milli eğitimde her bakan değişikliği yeni bir politikaya kapı aralıyor, yeni bir uygulama getiriyorsa durup düşünmeliyiz. Hükümetin politikası önemlidir.

LYS ve YGS kaldırılmıştır. Yeni sistemde evlatlarımız 2 ayrı oturuma katılacaktır. Yeni sınav sistemi ilave sorunların doğmasına neden olmuştur. Öğrencilerimiz huzursuz olmuştur. Yeni sistemin oturması zaman alacak, kaynak ve emek israfına yol açacaktır.

1 milyon kişi başına düşen üniversite sayısı Türkiye'de 2.2 iken, bu sayı ABD, Danimarka, Malezya, Polonya, İsviçre ve Norveç'te 10'u geçmiştir.

Türkiye olarak hala makul bir yol bulmaya çalışan ülke olmamız oldukça düşündürücüdür. Üniversite mezunu evlatlarımızın yüzde 35'i işsizdir. Getirilen yeni sistemin birçok sakıncalı yönü ile yine fayda sağlamayacağına dair endişemiz vardır. Sınav sistemlerindeki değişikliklerle günü kurtarmak belki mümkündür ama yarınları kaybedeceğimiz neredeyse kesindir.

"Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım"

Geleceğimizi kurtarmanın tam vaktidir. Hükümete teklifimiz şudur; Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım. Türk gençliği akıllıdır, ahlaklıdır, çalışkandır, imanlıdır, inançlıdır. Fırsat verilsin, dünyayı yerinden oynatacak irfan ve iradeye sahip olduğunu gösterir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kafidir. İmkansızlıklara direnen Türk gençliğinin önündeki engelleri kaldıralım. Türk gençliğine inanıyorum, hepsine güveniyorum.

"Üniversite sınavını kaldırmaya var mısınız?"

Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin. Üniversite sınavını kaldırmaya var mısınız? Beka mücadelemizi vermekte omuz omuzayız. Zalimlere karşı aynı çizgideyiz. Haydi gelin, Türk gençliğinin ümüğünü sıkan üniversite sınavını hepten kaldırma konusunda da el birliği, güç birliği yapalım.

“Kerkük’te PKK’nın ne işi var?”



Biz Barzani’ye Mehmetçik katili derken boş konuşmuyoruz. Kerkük’te PKK’nın ne işi var? Buna hangi güçler çanak tutmuştur. Oynanan oyun şiddetli ve büyüktür. PKK'nın Kerkük'e yuvalanması Türkiye için de milli güvenlik meselesidir. Barzani-PKK cinayet ittifakında, hedef Türkmen yurtlarıdır. PKK’lılar Türkmeneli’nde kan dökerse buna nasıl sessiz kalırız?

"PKK'lılar ve silahlı peşmergeler kaçtıkları yere kadar kovalanmalı"

Kerkük'te PKK'nın konuşlanma teşebbüsü Türkiye için alarmdır. Keskin bir şekilde müdahale edilmesi hususunda her ihtimal planlanmalıdır. MGK ile Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü açıklamaları bizim nezdimizde olumludur. PKK'nın Kerkük'te yuvalanması yalnızca Irak, yalnızca bölge için değil, Türkiye için de milli güvenlik meselesidir.Muhtemel her gelişmeye karşılık, Irak Merkezi yönetimiyle ortak operasyon yapılması, mütecaviz emellere karşı keskin şekilde mücadele hususunda her tedbir planlanmalı.



Peşmerge ve PKK'lıların Kerkük'ten sürülüp çıkarılması memnuniyet verici ancak Türkiye ve Irak rehavete kapılmamalı. PKK'lılar ve silahlı peşmergeler kaçtıkları yere kadar kovalanmalı, yakalandıkları yerde de imha edilmeli.

"Eski başbakan'ın beyanat vermesi gafillik ve garabettir"

Eski Başbakan kendini hatırlatma gereği duymuştur. Bu şahıs asırlardır Kerkük'ün etnik renkliliği barındırdığını söylemiştir. Kerkük'ün Türk yurdu olduğunu inkar etmiştir. Stratejik derinlik ile Türkiye'yi boğmak üzere iken görevden el çektirilen bu zihniyet mesajlar sunmuştur. Eski Başbakan çıkıp müzakere tavsiyesinde bulunarak referandumun dondurulmasını öneriyor. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, TSK, güçlü bir irade ile ağız birliği içindeyken eski Başbakan'ın aykırı beyanat vermesi gafillik ve garabettir. Durdun durdun da şimdi niyet ortaya çıktın? Sen hangi yüzle konuşuyorsun. Kerkük'ün acıları büyürken hala zalimlerin sözcülüğüne cüret edenlerin varlığı kabul edilemez.

"İdlib'in başta ayağa temizliği şarttır"

İdlib'in başta ayağa temizliği şarttır. Türkiye, terör koridorunun açılmasına izin vermeyecektir. Bugün İdlib yarın Afrin derken Türkmeneli'nin namus ve şeref mücadelesine destek vermek için kahramanlarımızın, tepelerine balyoz gibi inmesi temennimizdir. Bu terör örgütleri aynı merkezden kumanda edilmektedir.

“FETÖ’nün imam kılıklı elebaşı nasıl sizin ülkenizde geziniyor?”

ABD yönetiminin sorumsuz açıklamaları gerilimin şiddetini arttırmıştır. ABD büyükelçinin ‘9,5 aydır terör saldırış yaşanmıyor’ ifadesi hezeyandır, itiraftır. ABD ne yapmaya çalışmaktadır. ABD suçlu görmek istiyorsa aynadaki akislerine dikkat kesilmelidir. ABD’ye soruyorum. FETÖ’nün imam kılıklı elebaşı nasıl sizin ülkenizde geziniyor?