Bahçeli: Vatanını seven her hekim görevinin başındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Hekimlerimiz Türk topraklarını terk ediyor diyorlar. Vatanını seven her hekim görevinin başındadır.

- Kılıçdaroğlu, kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir. Bizce bir sakıncası yoktur. Hatta beklenen de budur. Ancak Türk tarihi ile yüzleşme niyeti varsa, söylemek istediği buysa uyarıyorum ki bu tarih, Kılıçdaroğlu’nun tarihi değildir. Buna hiç hakkı yoktur. Yozgat’ta başka, Diyarbakır’da başka konuşan bir siyasetçiye güven duyulamaz. Sabah başka, akşam başka, orada başka, burada bambaşka mesajlar veren bir siyasetçinin Türkiye’ye hayrı dokunamaz.

- Kılıçdaroğlu, milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemelerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak ve mankurt olarak anılacaktır.

- Yaptırım şemsiyesi altında toplanan ülkelerin, Türkiye’ye eşdeğer bir mükellefiyet altına girmedikleri ayan beyan ortadadır. Bu kapsamda bizden talep edilen ne varsa orantısızdır. Türkiye’nin kendine özgü şartlarını, özel zorluklarını tek yanlı beklentilerdir.