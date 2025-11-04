Bahçeli ve Özel'in açıklamaları sonrası Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mektup

MHP lideri Bahçeli bugün partisinin grup toplantısı çıkışında 9 yıldır cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullanmış, CHP lideri Özel de dokunulmazlık teklifinin Meclis’ten geçmesinde CHP’lilerin de ‘kusur’u olduğu gerekçesiyle özür dilemişti.

Bu açıklamalara 4 Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da cevap geldi.

Özel ve Bahçeli'ye teşekkür

Demirtaş avukatları aracılığı ile gönderdiği mektupta hem Bahçeli hem de Özel'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli, bu günkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla özelestirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz

Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır, hep birlikte yep yeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak, burası rettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış."