Bahçeli: Vergi artışlarını inceleyeceğiz

03 Ekim 2017

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasının büyük bölümünü IKBY'deki referanduma ayıran Bahçeli, "Devlet kurdum demekle devlet kurulmaz" dedi.

Bahçeli, "Emperyalizm sınırlarla oynamaktadır, insan ve toprak varlığına kastetmek için çoktan devrededir. Türkiye'nin güvenliği de bıçak sırtındadır. Bir aşiret lideri çıkıp haddini hududunu aşarak bağımsızlıktan bahsedebilmektedir. Hayal peşinde koşan Peşmerge başı kabusla tanışacak, ısrar ve inadı sürerse belasını muhakkak bulacak. Barzani tüm itirazlara rağmen 25 Eylül korsan referandumunu gerçekleştirmiştir. Devlet kurdum demekle devlet kurulmaz. Hadi bağımsız olayın demekle de bağımsızlık gerçekleşmez" ifadelerini kullandı.

"Kerkük elden giderken gece başımızı yastığa huzurla koyamayız" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"En az 5 bin ülkücü Türk kentlerindeki birlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Blöf yapmıyoruz palavradan konuşmuyoruz. Bu konuda şakamızın da olmadığını altını çizerek belirtmeyi yaralı buluyorum. Türkmenlerin hakları çiğnenirken biz rahat olamayız. Kerkük elden giderken gece başımızı yastığa huzurla koyamayız. Barzani derhal aklını başına almalıdır. Referandumu tümden iptal etmelidir. O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-i Milli uyanacak 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır''

"V ergi artışlarından vatandaşlarımızın şikayet ettiğini biliyoruz "

Bazı alanlarda vergi artışları öngören ve Meclis'e sevk edilen tasarıya da değinen Bahçeli, "Gündeme bomba gibi düşen zam ve vergi artışlarından vatandaşlarımızın şikayet ettiğini biliyoruz. MTV'nin yüzde 40 düzeyinde alınacak olması tepkiye yol açmıştır. Bu zammın aşağıya çekileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir. Parti olarak 27 Eylül'de vergi ile ilgili Meclis'e sevk edilen tasarıyı titizlikle inceleyip gerekli çalışmayı yapacağız'' şeklinde konuştu.