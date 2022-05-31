Bahçeli: Yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburi hale gelmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin, ülkemize gelerek Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir.

- Yunanistan'ın ABD'den F-15 ve F-16 savaş uçakları ile ilgili talebi, Türkiye'yi kötüleme ısrarı, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'ı yoğun olarak silahlandırması, barışa değil kutuplaşmaya ve sonucu silaha açılacak bir sürece davetiyedir.

- 12 Ada, Türkiye'den haksızca ve ayak oyunları ile gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazı ile İstanbul'un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır.

- Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz.

- Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlemlenmektedir. Bu çerçevede yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburi hale gelmiştir.

- Terör nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorsa diyorum ki, oralar meşru hedeftir, caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir.

- Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir.

- Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz.

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Van'da yaptığı vahim konuşması skandal olmasının yanı sıra teröre ve terörizme uzatılmış zeytin dalıdır. Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu haline gelmiş ve siyasi amigoluğuna soyunmuştur.

- Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun, bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan sızısı çekmiyorsun? Siyasi rant kaygısı seni ne hallere düşürdü? Tanınmaz haldesin.

- Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş. Çok istekliysen, terörist Demirtaş'ın hasretini ziyadesi ile çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et sonunda 'kanun' yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer duvara da halını asarsın.

- Biz bunlara durduk yere 'zillet' demiyoruz. Terörle mücadelenin, seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek, su katılmamış müfterilik ve ileri düzeyde güvenlik tehdididir.