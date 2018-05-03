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Bahçeli'den 100 bin aday için FETÖ sorusu

MHP Lideri Bahçeli, ismini anmadan Meral Akşener'in 100 bin imza ile aday olacağını anımsatarak, "Merak ettiğim şudur; Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? İmza atacak 100 bin kişi hangi aday etrafında toplanacaktır?" dedi.

Bahçeli'den 100 bin aday için FETÖ sorusu
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MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı isim vermeden, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacak isimler için FETÖ soruşturmasının yapılıp yapılmadığını sordu.

“15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı tartışıldı. Kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var" diyen Bahçeli, "Dört cumhurbaşkanı adayı 100 bin ile müracaat ediyordu. Bu 100 bin aday başvuru yapanlardan biri CHP’nin aday kaydırmasına destek buldu. Dolayısyla buna gerek kalmadı.  Bir şahsiyet 100 bin aday için adaylığını koyacağını ısrar etti. Adalet ve kalkınma partisinin adalet bakanı FETÖ’yü takip ettti mi? Buna gerek kaldı mı? Cumhurbaşkanı adaylığı için verilen imzalar araştırılsın" ifadelerini kullandı.
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