Bahçeli'den 100 bin aday için FETÖ sorusu
MHP Lideri Bahçeli, ismini anmadan Meral Akşener'in 100 bin imza ile aday olacağını anımsatarak, "Merak ettiğim şudur; Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? İmza atacak 100 bin kişi hangi aday etrafında toplanacaktır?" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı isim vermeden, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacak isimler için FETÖ soruşturmasının yapılıp yapılmadığını sordu.