Bahçeli'den 6'lı masa tepkisi: Toplanıp toplanıp dağılıyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Türk milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaklardır.

- Terör örgütleri kırsal alanlardan söküp atılmalıdır terör nereden kaynaklanıyorsa, hainler nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedef orasıdır ve ant olsun hepsinin sonu gelmiştir.

- Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir.

- Pençe-Kilit Harekatlarıyla Zap bölgesinde bayram temizliği yapılmaktadır. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır.

- Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Bir babayiğidimiz, aslan parçamız, bir yiğidimiz Türkiye’yi tehdit etmeye yeltenen hainleri ümit ve temenni ediyorum ki ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek, Türk adaletine teslim edecektir.

- Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir.

- Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, sahte gülümsemelerle günü kurtardıklarını sanıyorlar.

- Zillet ittifakını Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mayası da, mimarı da, mihmandarı da büyük Türk milletidir.

- Zillet İttifakı'nın trafoları patlaktır. Kılıçdaroğlu iyi bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın.

- Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM’de yer alması hepimiz adına züldür.

- TBMM çatısı altında Ermeni diasporasının bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni iddiaları tasarısı Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır.