Bahçeli’den ABD’nin İran saldırısına tepki: Tam bir alçaklık

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, söz konusu müdahalenin bölgesel ve küresel dengeleri bozacağını belirterek, saldırıyı "gayrı meşru" ve "gayrı hukuki" olarak nitelendirdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Konuşmamın hemen başında teessüf ve teessürle ifade etmek istiyorum ki içinde bulunduğumuz değerler hiyerarşisi, insani ve vicdani ölçüler piramidi ağır hasarlıdır. Bundan mütevellit kriz, kaos ve karmaşa hâli dünyanın üzerine adeta karabasan gibi çökmüş durumdadır. Körüklenen istikrarsızlık ateşi yalnızca coğrafyaların bacasını sarmakla kalmamış, geleceği de aşırılaşmış risk ve tehlikelerle kundaklamaya başlamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonizm'in tahriklerine gelerek İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir.

Bu saldırganlık gayrı meşrudur. Bu saldırganlık gayrı hukukidir. Uluslararası hukuku takan ve tanıyan yoktur. Dünyada orman kanunlarının geçleri olmadığını iddia edecek akıl sahibi hiç kimseden bahsedilemeyecektir.

Hani müzakereler devam ediyordu? Hani görüşmeler sürüyordu? Hani anlaşma ve uzaklaşmaya yakın olunduğu iddia ediliyordu?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney üst düzey siyasetçi ve bürokratlarla toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve sonuçta mezkur toplantıda bulunanların katledilmesi tam anlamıyla alçaklıktır.

Hain ve ajanlar içeride olunca kale kapısı kilit tutmamıştır. Siyonist eşkıyalık dürte dürte, ite ite Amerika Birleşik Devletlerini İran'a saldırtmıştır.

Lütfen dikkat buyurunuz bir devletin en üst mevkiinde bulunan 50'ye yakın kişinin aynı anda hedef alınmasından aynı şekilde imha edilmesinden ibret almayalım da ne yapalım?

Venezuela'dan sonra İran'da olup biten kanlı, dramatik ve trajik gelişmelere ne diyelim? Bu vandallıktan herhangi bir sonuç çıkarmaktan imtina mı edelim?

Önceliğimiz Türkiye'nin güvenliği, bekası iç barış ve huzur ortamıdır. İşte Terörsüz Türkiye hedefi ile de yapmak istediğimiz tam budur. Dünya'ya Ankara'dan bakmaktan milli birlik ve kardeşliğimizi gözü kara bir biçimde savunmaktan başka seçeneğimiz yoktur.