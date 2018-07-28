Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki
Bahçeli, "ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin rahip Brunson'la ilgili tavrına tepki gösterdi.
Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, Fetullah Gülen'le takası gündeme getirerek ''ABD Başkanı papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir'' ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir" dedi.