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Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki

Bahçeli, "ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir" dedi.

Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin rahip Brunson'la ilgili tavrına tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, Fetullah Gülen'le takası gündeme getirerek ''ABD Başkanı papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir" dedi.

Son dakika bahçeli

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