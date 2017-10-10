Bahçeli'den ABD'ye: Hani dosttuk

10 Ekim 2017

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. ABD’nin Türkiye vizeleri askıya almasına değinen Bahçeli “Hani dosttuk, hani iki ülke hiç olmadığı kadar yakındı. Kısa zaman içinde değişen ne oldu, kimin damarına basıldı? ABD'nin yanlıştan dönmesi yangına körükle gitmekten kaçınması ümit ve temennimdir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:



Türkmeneli’nin yalnız olmadığını herkes duydu. Barzani’nin korsan referandumunun ayaklar altında ezildiğini herkes gördü.

"MHP bitti diyenler sessizliğe büründü"



MHP bitti MHP eriyor diyorlardı. Yüzsüzce konuşuyorlardı. MHP bitiyor, baraj altına gidiyor diyenler ağızlarının payını aldı. Sessizliğe büründü.

Bahtiyarız ki milletimiz gerçekleri görmüştür. Aziz dava arkadaşlarım oynana oyunların tüm aktörleriyle görmüştür.



Biz Kerkük, Musul, Türkmeneli dedikçe sinir krizi geçiriyorlar. Varsın çıldırsınlar, beter olsunlar.

"Brüksel'de Avrupalı, Washıngton'da ABD'li olmadık"

Türkmeneli şeref konumuzdur. Talan ve yağmasına izin verilmeyecektir. Türkiye vatanımız, Türkmeneli davamızdır. Brüksel'de Avrupalı, Washington'da ABD'li olmadık. Erivan'da Ermeni, Erbil'de peşmerge hiç olmadık. Türk milletinin son kalesiyiz.

“Yel değirmenine karşı Don Kişot'luk yapıyorlar”



Ülkücülere başıbozuk diyen, devlet dışı görev tanımı mı olur diye yazıp çizen güruhu biz iyi tanıyoruz. Ülkücü katilleri yine iş başındalar. Dünya gazetesinde köşe sahibi olan bildik bir akademisyen de bu koroya katılmıştır. Yel değirmenine karşı Don Kişot'luk yapıyorlar.



Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız diyoruz anlamıyorlar. Bize Kerkük'ü Musul'u konuştuk diye kara çalmaya çalışanlar ne anlatıyorlar.



“ABD'nin kripto elemanları iseler, söylesinler bilelim”



Bunlar güya Atatürkçü, güya tam bağımsızlık savunucusu. Bunlar ki gavura dost, Türk'e düşmanlıkta eşikleri aşan, sınırları zorlayan çürük yumurtalardır.



Bir zamanlar Lenin'e gönül vermiş, sonra Mao'nun peşine takılmış, işler sarpa sarınca Atatürk'e sarılmış. ABD'nin kripto elemanları iseler, söylesinler bilelim. Türk düşmanlarına köle olmuşlarsa yardım dilesinler, biz ettik siz etmeyin desinler gereğini yapalım. Ne dediğimizi bal gidi anlıyorlar. Sindiremiyorlar.

''Misak-ı Milli Atatürk'tür''



Yurdumuzu biliriz bilmeyen varsa bedel ödemek pahasına ödetiriz. Misak-ı Milli Atatürk'tür. Mustafa Kemal Misak-ı Milli'yi doğrudan doğruya Türk milletinin anayasası olarak belirtmiştir.

"Bugün de 84'ü söylemeyeyim, çünkü 85'in heyecanı kalmayacak"



Misak-ı Milli Türk milletinin yeminidir. Bu yemin tutmalıdır yaşatılmalıdır. Yemin nedir bilmeyen bozmaya kalkan ne bizdendir ne de bu millete dost ve samimidir. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük şimdi belli oldu mu niye 83 Musul? Bugün de 84'ü söylemeyeyim çünkü 85'in heyecanı kalmayacaktır. Misak-ı Milli'den vazgeçmek gelecekten vazgeçmektir.''

"Bize ne işiniz var Kerkük’te diyorlar ama ABD’ye dönüp diyemiyorlar"



Bize ne işiniz var Kerkük’te diyorlar ama ABD’ye dönüp diyemiyorlar. Diyecek takatleri, inançları, ahlakları yoktur.

Irak ve Suriye dağılırsa biz bu alt üst oluşa seyirci kalamayız. Dışarıdan kalamayız. Misak-ı Milli'nin mirası hakkımız olduğu kadar ecdadımızın bize bıraktığı görevdir. Kerkük'ü, Musul'u, Batı Trakya'yı, Kıbrıs'ı sonsuza kadar aklımızdan çıkarmayacağız.

"İdlib operasyonu kolay olmayacak zaman alacaktır"

7 Ekim'de İdlib'e operasyon başlamıştır. Anlaşıldığı üzere İdlib'in içini Türkiye çevresini de Rusya kontrol altına alacaktır. İdlib bölgesi farklı terör örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündedir. Konu sadece Özgür Suriye Ordusu unsurları ile halledilecek seviyede değildir. Güney sınırlarımız boyunca sahneye koyulan ihanet kampanyası kaynağında mahvedilmelidir. İdlib'de geri duramayız. Bölgemizde servisi yapılan Bizans entrikalarına Türkiye milli gücüyle karşı durmalıdır. İdlib operasyonu kolay olmayacak zaman alacaktır. Akıllı davranmak lazımdır.

İdlib’te geri duramayız, Afrin’deki entrikalara seyirci kalamayız.

ABD uzaklardan gelip operasyon yapacak, Türkiye yanı başındakilere tepki verince yanlış kabul edilecek. Ya haddinizi bilin yada Yankiliğiniz gidin kendi topraklarınızda yapın.

"Hani dosttuk?"

ABD konsolosluğunda çalışan bir şahsın, bir süre önce tutuklanmasından sonra büyükelçilik skandal bir karara imza atmıştır. 8 Ekim'den itibaren göçmen olmayan vize işlemleri askıya alınmıştır. Anında misilleme yapılmıştır. ABD neyi amaçlamaktadır. Hani dosttuk hani iki ülke hiç olmadığı kadar yakındı. Kısa zaman içinde değişen ne oldu kimin damarına basıldı? ABD'nin yanlıştan dönmesi yangına körükle gitmekten kaçınması ümit ve temennimdir.''



ABD’nin 241 yıllık bir mazisi vardır, Türkiye’nin binlerce yıllık. Biz sınırları vize ile aşmadık. Hangi geceyi gördük de sabahına ulaşmadık.

"Dur, dinle. Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın"

ABD'nin vize ile değil, insanlığın değerleri ile, mazlumların dertleri ile ilgilenmesi ve bir müttefikini kaybetmemesi tavsiyemizdir. Bir kızılderili sözünde aynen şöyle denilidir; Dur, dinle. Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın.

Son olarak Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum.