Bahçeli'den ABD'ye tepki: Terör örgütleriyle mi müttefik?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'ye tepki göstererek, "Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. Terör örgütlerine silah vermek suçtur" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nda konuştu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır, analara ihanettir. HDP'nin kapatılması anaların yüreğine su serpecektir.
Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD yönetimi dost mudur, düşman mıdır. Terör örgütlerine silah vermek, eğitim desteği vermek, para vermek suçtur, rezalettir.