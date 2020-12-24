Bahçeli'den AİHM'ye Demirtaş kararı tepkisi: Tanımıyoruz, takmıyoruz
MHP lideri Bahçeli, AİHM'in Demirtaş kararı) Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir." dedi.
Bahçeli, "HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
AİHM'nin HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına dair, Bahçeli, "Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz." diye konuştu.
Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız." dedi.
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