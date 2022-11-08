Bahçeli'den AK Parti-HDP görüşmesi açıklaması: Doğal ve doğru bir adım

AK Parti heyetinin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi konusunda HDP'yi ziyaret etmesine MHP'nin nasıl bir reaksiyon göstereceği gündemdeydi.

Partisinin grup toplantısında söz konusu görüşmeyi değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, "AK Parti heyetinin Anayasa değişikliğini görüşmek adına siyasi partilerle görüşmesi son derece doğaldır. Biz görüşüldüğüne değil makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz" dedi.

Bahçeli, "Anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Kararımızda değişiklik yoktur. Ya TBMM'de ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylaması ile milletimizin takdirine sunalım. CHP dürüst ise buyursun hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım" ifadelerine yer verdi.