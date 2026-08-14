Bahçeli’den AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel çelenk

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AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek özel programla kutlayacak.

Programın sloganı "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" olarak belirlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mitinge çelenk gönderdi. Bahçeli’nin gönderdiği çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle hazırlandı. Çelengin alt bölümünde ise beyaz ve turuncu karanfiller kullanılarak ‘25’ yazısı oluşturuldu.