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Bahçeli'den aşı tepkisi: COVID-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler COVID-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler COVID-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir." dedi.

Bahçeli, "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye’nin sırtındaki habis kamburdur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe’de hunhar bir şekilde katledilen ve rahmetle andığımız Aylin Sözer kardeşimiz, milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın."

 