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Bahçeli’den astronot yerine ‘Cacabey’ önerisi

Cumhurbaşkanının yaptığı çağrının ardından MHP lideri Bahçeli, ‘astronot’ yerine Türk Gökbilimci Cacabey’in ismini önerdi.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzaya gidecek astronot için ‘Cacabey‘ önerisi getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulunması gerektiğini belirterek, “Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.” demişti.

Cumhurbaşkanının yaptığı çağrının ardından Bahçeli ‘astronot’ yerine Türk Gökbilimci Cacabey’in ismini önerdi.

 

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