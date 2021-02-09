Bahçeli’den Berberoğlu açıklaması: İnfazın durdurulmasına karşıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, yargının Enis Berberoğlu kararına ilişkin soruya, “Yargıya saygımız var, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve Genel Kurul'a geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır.” yanıtını verdi.

MHP Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları toplanıyor

MHP Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek toplantısı çarşamba (yarın) gerçekleştirilecek.

14 Mart 2021 tarihinde “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak” sloganıyla gerçekleştirilecek 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde son kez düzenlenecek olan toplantıda Türkiye’nin gelişen iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığında yapılacak toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen ‘yeni anayasa’ çağrısı, MHP’nin anayasa değişikliği kapsamında kırmızı çizgileri, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan eylemler, pandemi gibi gündemdeki konular ele alınacak. Ayrıca, 14 Mart’ta yapılacak 13. Olağan Kurultay hazırlıkları da gözden geçirilecek.

Genel Başkan yarışının beklenmediği Kurultay’da MYK üyeliklerinde değişiklik bekleniyor.