Bahçeli’den 'birlik' mesajı: Bayram sonrası yeni dönem vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Bahçeli, Türk milleti ile İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Bayram sonrasında Türkiye’nin daha güçlü bir geleceğe doğru ilerleyeceğini vurguladı.

Bahçeli'den 'birlik' mesajı

“Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında yeni bir bayram dönemine girmekteyiz” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Önümüzdeki dönem, Türkiye için yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır.” dedi.

Bahçeli açıklamasının devamında, “Var olan siyasi partilerimizin bütünüyle, Meclis'teki siyasi partilerin ise verimli ve etkin çalışmasıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.