Bahçeli'den Buça açıklaması: İğrenç bir senaryoya bel bağlamışlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisini Meclis grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- (Ukrayna Buça’da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler, iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır. Savaş ve çatışmalar sırasında yalan ve saptırılmış haberlere maalesef sürekli ihtiyaç hissedilmiştir.

- Buça’da gerçekten bir sivil katliamının yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şu anda oldukça zordur. Elbette katliam varsa, bu kanlı hadise herhangi bir şaibeye veya soru işaretine açık kapı bırakmadan tespit edilmişse, sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulması insanlık görevi, evrensel adalet ve hukuk kuralıdır.

- (Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır. Bu yol çetin bir yoldur. Fakat vicdanın, mutabakatın, anlaşmanın, huzurun ve adaletin yolu olduğu da hepimizin malumudur.

- Putin ile Zelenskiy’in İstanbul ya da Ankara’da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ezcümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir.

- PKK/YPG’ye 2023 bütçesinde 100 milyonlarca dolar ayıran, müttefiklik hukukunu çiğneyen Amerika Birleşik Devletlerinin maksatlı tazyik ve telkinlerine nasıl itibar edelim. Ellerinde hançerle devamlı rehavet anımızı kollayan, punduna getirdiklerinde yapmayacakları kötülük bulunmayan ‘sözde’ dostlarımıza nasıl güven duyalım. Onların kara propagandalarına neden kulak verelim.

- Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın içine çekilmek istendiği anafordan demokratik irade ile çıkma mücadelesini takdirle karşılıyoruz.”

- Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Bunu görmeden buna dikkat etmeden, Türkiye ekonomisi ile ilgili felaket tamtamları çalmak, ‘bittik, tükendik, perişan olduk’ masalları anlatmak sorumlu bir tavrın alameti olarak değerlendirilemez.

- Bu zillet taifesine sesleniyorum, kalpak da taksanız, fistan da giyseniz, masaya da otursanız, sizi bekleyen akıbetten, sizin yolunuzu gözleyen mağlubiyetten kurtulamayacaksınız. Cumhurun iradesinden asla kaçamayacaksınız.

- Sayın Kılıçdaroğlu sen aslında çift kişiliksin. Birincisi karanlıkta uyanık, ikincisi aydınlıkta gafilsin. CHP, HDP ile canciğer kuzu sarması, aynı yumurta ikizidir. Terörist Demirtaş bunların ortak paydasıdır.