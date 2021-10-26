Bahçeli'den büyükelçilere Kavala tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 10 büyükelçinin Kavala çağrısına tepki göstererek, "Kavala şaibeli bir kişidir, teröre çanak tutmuştur. Türkiye'ye hukuksuz bir çağrı yapılmıştır. Herkes haddini bilsin, saygısızlığa tahammülümüz yok." dedi.

Büyükelçilerin çağrısı

10 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.”

Açıklamanın ardından 10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

10 ülkenin diplomatik misyon şefiyle görüşmenin ardından bakanlık, "Bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir." açıklaması yapmış sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Eskişehir'deki konuşmasında Kavala çağrısı ile ilgili, "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Dünkü kabine toplantısı öncesinde ABD Büyükelçiliğinden, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz." açıklaması geldi. Açıklamada, "ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin ardından, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve Kanada 'Viyana Sözleşmesi' açıklamasını paylaştı.

Kabine toplantısının ardından konuşma yapan Erdoğan, büyükelçilerin açıklamaları konusunda, "Ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır bu sorumlu duruşun tezahürüdür. Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Yapılan yeni bir açıklamayla ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür." ifadelerini kullandı.