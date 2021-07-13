Bahçeli'den 'çözüm süreci' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli çözüm süreci tartışmalarının “asılsız ve tehlikeli söylentiler” olduğunu söyleyerek, “Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın, harman yeri dişlemesin, buzağıyı yanlış yerde aramasın.” dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da “biji serok Erdoğan” sloganlarıyla karşılanmasıyla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eleştirilerine “Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır.” dedi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir, Türkiye’nin temellerini dinamitlemenin şifresidir. Edepsizce bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı gösteren ‘Serok Ahmet’ gafletin pençesindedir, tarihte Bizans iş birlikçisi olarak anılan Haris İbn Cabela’nın tıpkısının aynısıyla fotokopisidir ve iftiracının daniskasıdır. ‘Serok Ahmet’ zillet çamurunun içinde çırpınmaktadır. Görüyoruz ki, siyasette zillet ittifakına melanet bir rol biçilmiş, takviye güç olarak bölücü ve yıkıcı unsurlar öne çıkarılmış, dış destek olarak uluslararası platformlar ve husumetle temellenen sivil toplum kuruluşları sürece dahil edilmiştir.

Erken seçim dayatması yalnızca CHP’nin, yalnızca İP’in, yalnızca HDP’nin talebi değil, ortak paydaları Türk ve Türkiye düşmanlığı olan çevrelerin baskı ve dayatması olarak belirginlik kazanmıştır."