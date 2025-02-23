Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli 1547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçilirken, kongreye katılamayan MHP lideri Bahçeli de Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bahçeli kongreye de özel bir çiçek aranjmanı göndermiş, milli birlik ve kardeşliği simgeleyen aranjmanda yer alan 1071 adet gülün Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfilin İstanbul'un Fethi'ni, Türk Bayrağı çerçevesinin birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkidenin AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil ettiği öğrenilmişti.