Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' açıklaması

02 Temmuz 2019

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli açıklamada, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız. Türkiye’nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziran'la birlikte 2023’e kadar kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA