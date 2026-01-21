Bahçeli’den DEM Parti’ye çağrı: Karar vermek zorundalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilip ayaklar altına alındığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Bahçeli, yaşanan olaydan DEM Parti’nin birinci derecede sorumlu olduğunu belirtti.

"Fırat’ın batısı da terörden arındırılmalıdır"

SDG ve YPG’nin terör örgütü olduğunu vurgulayan Bahçeli, Fırat’ın doğusunun da batısı gibi terör unsurlarından tamamen temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Son tahlilde Fırat’ın doğusu, tıpkı batısı gibi terörden ve kanlı hesaplardan tamamıyla arındırılmalıdır. O gün işte bugündür" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'ye çağrıda bulundu

Bayrağın indirilmesini "çözüm sürecine yapılmış ağır bir provokasyon" olarak niteleyen Bahçeli, milli değerleri hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergileneceğini dile getirdi. Bahçeli, DEM Parti’ye de çağrıda bulunarak, "PKK’nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır? Terörün yedeğinde mi duracak, yoksa terörsüz bir geleceğe hizmet mi edecektir?" sorularını yöneltti.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki olayla ilgili tartışmalar sürerken Bahçeli, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedeflerine yaklaşıldıkça provokasyonların arttığını savunan Bahçeli, bu girişimlerin barış ve huzur ortamını baltalamayı amaçladığını ifade etti.

Bahçeli, terörü siyasi ve stratejik bir araç olarak kullanan çevrelerin Türkiye ve bölge ülkelerinin güvenlik arayışlarından rahatsız olduğunu belirterek, bu yapıların kaos ve kriz ortamını büyütmeyi hedeflediğini dile getirdi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin hayata geçirilmesiyle bu planların boşa çıkarılacağını kaydetti.

"DEM Parti olaydan sorumludur"

Nusaybin’de geçişe kapalı sınır hattında yaşanan olayın bugüne kadar görülen en ağır provokasyonlardan biri olduğunu ifade eden Bahçeli, DEM Parti’nin bölgede yaptığı grup toplantısına dikkat çekti. DEM Parti eş başkanlarının tutum ve açıklamalarının gerilimi artırdığını savunan Bahçeli, özellikle eş başkan Tuncer Bakırhan’ın sözlerinin tahrik ortamını beslediğini öne sürerek, "Grup toplantısını Nusaybin’de yapan DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eş başkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır. Özellikle DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’ın dikkat, ciddiyet, fehamet, nezaket, mehabet, mensubiyet, mesuliyet, kemaliyet, akli ve vicdani duyarlılık taşımayan gafil konuşmasının mahut tahrik ortamının tansiyonunu iyice arttığı bir gerçektir" dedi.

Gelişmelerin ülke ve millet adına endişe verici olduğunu belirten Bahçeli, DEM Parti’nin net bir tutum alması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, partinin terörle arasına mesafe koyup koymayacağına karar vermek zorunda olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Suriye’nin toprak bütünlüğüne de değinen Bahçeli, bu süreci hedef alan söylemleri sert sözlerle eleştirdi. DEM Parti’ye çağrıda bulunan Bahçeli, Kürt vatandaşların kışkırtılmaması gerektiğini belirtti.

Bayrağa yönelik saldırının arkasında bir istihbarat operasyonu olabileceğini dile getiren Bahçeli, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Türk bayrağının bağımsızlığın ve milli birliğin simgesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, olayın hafife alınamayacağını kaydetti.

Bahçeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, barış ve huzur sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi çağrısında bulundu. Açıklamasının sonunda Türk bayrağına yönelik saldırıyı sert ifadelerle kınayan Bahçeli, SDG ve YPG’nin terör örgütü olduğunu yineledi.