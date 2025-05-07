Bahçeli'den DEM Partiye taziye ziyareti

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da toprağa verilen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bugün TBMM Tören Salonu’nda da bir taziye programı düzenlendi.

Taziyeleri DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti milletvekili ve PM üyesi Saruhan Oluç ile Sırrı Süreyya Önder’in ağabeyi Ali Önder kabul etti.

Bahçeli'den DEM'e taziye

MHP lideri Bahçeli de aylar sonra Meclis'e gelerek DEM Parti'nin taziye programına katıldı.