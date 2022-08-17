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Bahçeli'den 'Devlet Şeref Madalyası' önerisi

MHP lideri Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren muhterem isimlere 'Devlet Şeref Madalyası'nın layık görülmesi, terörle mücadelenin şevk ve iradesini hem destekleyecek hem de mükafatlandıracaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren muhterem isimlere 'Devlet Şeref Madalyası'nın layık görülmesi, terörle mücadelenin şevk ve iradesini hem destekleyecek hem de mükafatlandıracaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır." dedi.

 

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