Bahçeli’den Erdoğan’a BM övgüsü: Dünya 5’ten büyüktür çağrısına tam destek

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 81’inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını değerlendirirken, Birleşmiş Milletler’in mevcut yapısına yönelik eleştirilerde bulundu.

Bahçeli, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda verdiği mesajlardan övgüyle söz ederek, “81’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran; açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

“Uluslararası sistem daha fazla sorgulanıyor”

Dünyada yaşanan savaşlar, krizler ve insani dramlar karşısında mevcut uluslararası sistemin giderek daha fazla sorgulandığını belirten Bahçeli, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin yapısı ile daimi üyelerin veto yetkisini eleştirdi.

Bahçeli, Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısının “adil, etkin ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin önündeki temel sorunlardan biri” olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” söylemine de destek veren Bahçeli, söz konusu yaklaşımın daha adil ve temsil gücü yüksek bir uluslararası düzen arayışının ifadesi olduğunu kaydetti.

“Güçlünün haklı olduğu yapı sürdürülemez”

Mevcut uluslararası sistemin kuruluş değerleriyle bağdaşmayan bir noktaya geldiğini savunan Bahçeli, “Haklının güçsüz, güçlünün haklı olduğu adaletsiz bir yapının sürdürülebilir olması da mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Erdoğan’ın 22 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada bölgesel ve küresel sorunların yanı sıra BM’nin yenilenmesi gerektiğine dikkat çektiğini ve Güvenlik Konseyi reformu çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Veto imtiyazına eleştiri

Bahçeli, BM’de reformun yalnızca Güvenlik Konseyi’nin üye yapısının değiştirilmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek; temsil adaleti, şeffaflık, hesap verebilirlik ve uluslararası hukukun bütün devletlere eşit uygulanmasının da reform sürecinin parçası olması gerektiğini ifade etti.

Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesine tanınan veto yetkisinin uluslararası toplumun ortak iradesini birkaç ülkenin kararına bağımlı hale getirdiğini savunan Bahçeli, veto imtiyazının kaldırılması veya sınırlandırılması gerektiğini belirtti.

Bahçeli açıklamasının sonunda, MHP olarak Erdoğan’ın uluslararası sistemin yeniden yapılandırılmasına ilişkin mesajlarını desteklediklerini belirterek, Türkiye’nin “daha adil ve kapsayıcı yeni bir uluslararası düzen” yönündeki iradesinin yanında olduklarını kaydetti.