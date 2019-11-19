Bahçeli'den EYT değerlendirmesi

19 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Muhalefet Kulisi'nde oturan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına geldi.

Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine "Güzel bir sürpriz oldu." dedi.

Görüşmede, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı.

EYT açıklaması

Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda, "Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." dedi.

"Erken emeklilik yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT konusunda yaptığı son açıklamada, "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Öztrak: EYT'liler için kaynağı bulacaksın

Kılıçdaroğlu: EYT'lilerin sorunlarını çözeceğiz

Kaynak: AA