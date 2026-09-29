Bahçeli'den fon açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin Türkiye ekonomisinin istikrarını bozacak ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, hukuksuzluğa karışanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurgularken, hükümetin aldığı kararları desteklediklerini ifade etti.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye, yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye’nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir.

Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır.

Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklar diz boyuna çıktığı halde sesini çıkarmayanlar, bugün üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur ittifakına yönelik açık bir saldırı girişimidir.

Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir.

Bu gelişmeler karşısında;

Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız.

Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.

Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve cumhur ittifakına yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmelidir.

Defaatle söylediğimiz gibi siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı kimse töhmet altında kalmamalı, diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir.”