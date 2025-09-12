Bahçeli’den iddianame çağrısı: Ekim ayına kadar…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı’ndan Terörsüz Türkiye Sürecine kadar birçok başlıkta görüşlerini paylaşan Bahçeli'nin en çok sosyal medya ve CHP kongre tartışmalarına yönelik açıklamaları gündem oldu.

“İmamoğlu için iddianameler ekim ayında hazırlanmalı”

Sabah'ın haberine göre; Bahçeli, daha önce de gündeme getirdiği İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarına yönelik soruşturmaları bu kez tarih vererek hatırlattı.

Bahçeli, “Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalı. Ekim ayı içerisinde iddianameler hazırlanmalı, kamuoyu ile paylaşılmalı ve mahkemeler başlamalıdır” dedi.

“Sosyal medyanın kökü kazınmalı”

Ayrıca sosyal medyaya yönelik sert eleştirilerini sürdüren Bahçeli, bu kez de "Bana kalsa kapatırdım" yorumunda bulundu.

Bahçeli, “Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım” ifadelerini kullandı.