Bahçeli'den İmamoğlu'na: Dileğimiz görevinden affını bir an evvel talep etmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

- Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır.

- Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur. perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir.

- (Ekrem İmamoğlu) "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur.

- Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir 'kağıt kaplana' İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir.

- Bir büyükelçiyi 16 milyondan daha fazla önemseyen birine bu şehir nasıl emanet edilecektir? Ayrıca bu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi mi?

- Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE’yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar. İzleniyorlarmış, dinleniyorlarmış, şiddetli kar fırtınası varken balık lokantasında ne aradığınızı, hangi gizli emellerin peşinden koştuğunuzu söyleyin.

- Abdulhamit Gül’ün bakanlıktan af istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan CHP zihniyetinin itibar suikastleri asla tutmayacaktır.

- Bizim dileğimiz İBB Başkanı’nın görevinden affını bir an evvel talep etmesi, daha fazla hasara yol açmaksızın İstanbul’un önünü derhal açmasıdır.

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek, büyükbaş hayvan benzetmesi yapmak ifade ve düşünce hürriyeti sayılamaz. Bu tip kötü söz terbiyesizliktir, edepsizliktir nitekim suçtur.

- Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı’na 'amca' derken Kılıçdaroğlu’na 'hain' diye seslenmiştir. 203 sözde yazar, çizer, aydın ve gazetecinin bildiri hazırlayıp yayınlamak yerine bu sorunu ele almalarında yarar olacaktır. Bu yavrumuzu bu noktaya getiren nedir?

- Terörle mücadele sürecinde demokrasinin askıya alındığını söylemek terörist üslubudur.