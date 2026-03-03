Bahçeli'den İran açıklaması: 3’üncü Dünya Savaşı’nın taşlarını döşeyecek

Bahçeli, İran’ın farklı kentlerine isabet eden füzeler sonucunda bu ülkenin yüksek misilleme yapmasıyla Katar’dan Kuveyt’e, Bahreyn’den Suudi Arabistan’a, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ürdün’e, Güney Kıbrıs’tan Umman’a kadar ABD üslerinin bulunduğu ülkelerin havadan vurulduğunu ifade etti. “Savaş çok vahim derecede tırmanmaktadır. Komşu coğrafyaların gökyüzü füze ve insansız hava araçlarının karşılıklı uçuşlarına sahne olmaktadır. Çatışmaların kontrolden çıkması, yaygınlık kazanması, hatta küreselleşmesi kaygı duyulan bir ihtimal haline gelmiştir” dedi.

İsrail’in tahrikleriyle diplomatik müzakerelerin tek taraflı askıya alındığını söyleyen Bahçeli, “Bu savaşlar zinciri kırılmalı, bölgemizde barış dili hakim olmalıdır. Silahlar mutlaka susmalı ve ateşkes ilan edilmelidir. Şayet ABD-İsrail ile İran arasındaki karşılıklı hava saldırıları durmazsa, muhtemel kara harekatının neden olacağı kıvılcım 3’üncü Dünya Savaşı’nın taşlarını birer birer döşeyecektir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Birleşmiş Milletler’in derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu. Çatışmaların Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerine çok boyutlu tesir etmesi halinde “cehennemin kapılarının beşeriyetin önüne açılacağını” söyledi. ABD Başkanı Trump’ın Kongre’den yetki almadan başlattığı İran operasyonuna da değinen Bahçeli, “Amerikan Anayasası’nın 1’inci Madde 8. Bölümü kapsamında savaş ilan etme yetkisi sadece Kongre’ye aittir. Kongre’den böylesi bir karar çıkmadığına göre ABD’yi yöneten karanlık üst akıl kim veya kimlerdir?” diye sordu.

Bahçeli, Türkiye’nin İran halkının yanında olduğunu belirterek, “Barışı savunuyoruz, huzuru savunuyoruz, diplomatik görüşmeleri savunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı temasları da çok değerli ve yerinde buluyoruz. İran’ın dini liderine, ailesine ve üst düzey devlet görevlilerine yapılan suikastları bir kez daha kınıyoruz. Çevremizde bunlar olup bitiyorken, bizim içimizde barışmamız, milli birliği tahkim ve takviye etmemiz binlerce yıllık devlet ve millet aklının muazzam bir iradesidir” dedi.