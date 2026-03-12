Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD-İsrail-İran gerilimi ve İran’dan ateşlenen iki füzenin Türkiye’ye düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini belirterek artan bölgesel risklere karşı her türlü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
Bahçeli, ABD-İsrail-İran savaşıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. İran'dan ateşlenen iki füzenin Türkiye'ye düşmesiyle ilgili Bahçeli, "Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz." ifadelerini kullanırken, "ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." uyarısında bulundu.