Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Bahçeli, ABD-İsrail-İran savaşıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. İran'dan ateşlenen iki füzenin Türkiye'ye düşmesiyle ilgili Bahçeli, "Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz." ifadelerini kullanırken, "ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." uyarısında bulundu.