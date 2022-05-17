Bahçeli'den Kaftancıoğlu değerlendirmesi: Yargı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasıyla ilgili, "Nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz soluğu İstanbul'da almıştır. CHP'nin İstanbul İl Başkanı kamu görevlisine hakaret etmiş, suç işlemiştir. Cumhurbaşkanına ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibariyle zanlının toplam 3 ayrı suçtan aldığı hapis cezaları onanmıştır. CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir; Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma, çık karşımıza. Bu ihanete, melanete, bu suça sen de ortak sayılırsın." dedi.